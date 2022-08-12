Лідер "Без Обмежень" звернувся до Єфросиніної та Полякової: "Не глуміться над людьми"

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець обмовився про гучний скандал з Поляковою та Єфросиніною, який спалахнув через їхню російську мову. Він вважає, що ті глумляться над захисниками, що загинули за українську незалежність.

Як і співак Арсен Мірзоян, Сергій Танчинець радить зірковим подругам Маші Єфросиніній та Олі Поляковій або переходити на українську, або закривати своє ютуб-шоу "Взрослые девочки", яке вони продовжують вести мовою окупанта.

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Сергій Танчинець звернувся до Єфросиніної та Полякової

Коли селебріті починають на телебаченні або у себе в ютубі роздувати цю історію, що "не буде пристрасті, емоцій, якщо ми будемо розмовляти українською, а в російському варіанті у нас буде ця пристрасть і ці емоції". То не знімайте ви цю передачу! Не глуміться над людьми, які загинули за українську державу і в тому числі за мову,

– емоційно висловився Сергій Танчинець.

Він наголосив, що "мова – це один з найважливіших інструментів захисту нації", тож російську треба прибрати не тільки з радіо й телебачення, а й з ютубу.

"Вимести мітлою весь російський контент з радіо і телебачення – це зрозуміло. З ютубу я не знаю, як це технічно зробити, але якісь мають бути накладені обмеження на російськомовні канали. Треба з цим щось робити, тому що люди досі продовжують споживати російський контент, і це гальмує нашу перемогу. Це просто заважає нам перемогти", – категорично заявив лідер "Без Обмежень".