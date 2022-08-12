Как и певец Арсен Мирзоян, Сергей Танчинец советует звездным подругам Маше Ефросининой и Оле Поляковой либо переходить на украинский, либо закрывать свое ютуб-шоу "Взрослые девочки", которое они продолжают вести на языке оккупанта.

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Сергей Танчинец обратился к Ефросининой и Поляковой

Когда селебрити начинают на телевидении или у себя в ютубе раздувать эту историю, что "не будет страсти, эмоций, если мы будем разговаривать на украинском, а в российском варианте у нас будет эта страсть и эти эмоции". Не снимайте вы эту передачу! Не глумитесь над людьми, которые погибли за украинское государство и в том числе за язык,

– эмоционально выразился Сергей Танчинец.

Он подчеркнул, что "язык – это один из важнейших инструментов защиты нации", поэтому русский нужно убрать не только с радио и телевидения, но и с ютуба.

"Вымести метлой весь российский контент с радио и телевидению – это понятно. С ютуба я не знаю, как это технически сделать, но какие-то должны быть наложены ограничения на русскоязычные каналы. Надо с этим что-то делать, потому что люди до сих пор продолжают потреблять российский контент, и это тормозит нашу победу. Это просто мешает нам победить", – категорически заявил лидер "Без Обмежень".

Напомним, за русский язык телеведущего упрекали и коллега Александр Педан, и певец Павел Зибров, но она думает, что скандал вокруг нее раздули умышленно: "Кому-то было нужно, чтобы люди так среагировали".