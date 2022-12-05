У 16 років Лідія Скорубська вступила в естрадно-циркову академію та ходила на проби, щоб її помітили. На одному з кастингів відомий продюсер попросив дівчину роздягнутися. Вона відмовилася називати його ім'я, але розповіла, як це було.

До теми Lida Lee зізналась, що відчувала, коли розірвала контракт з Монатіком

Lida Lee про непристойний кастинг у відомого продюсера

За словами артистки, перше, що вона почула від дорослих чоловіків, один з яких був продюсером, – "підніміть кофтинку". Після такого безцеремонного прохання вона була в ступорі, але вчасно зметикувала.

Я прийшла на кастинг до одного відомого продюсера. Я не хотіла до нього йти, але чомусь пішла. Була мала, дуже хотілось спробувати. Я зайшла, і перше питання було не "як вас звати", не "привіт", а "підніміть, будь ласка, кофтинку". У мене шок. Це був момент, коли я вагалася – розвернутися і піти чи зробити те, що просять,

– пригадала Lida Lee.

Тоді Лідія повелася гідно – відповіла, що прийшла співати, а не демонструвати свої параметри. Кастинг вона провалила, але зрозуміла, що пробитися у великий шоу-біз буде непросто.

"Я розуміла, куди потрапила. Це великий складний шлях, де ти маєш відстоювати свої кордони, мати стержень всередині, точно розуміти, що ти хочеш. Тому що коли людина не знає, чого вона хоче, її можна зломити, направити в інший бік", – висловилася співачка.

Lida Lee про непристойний кастинг у продюсера / Скриншот з відео

До речі, до співпраці з Монатіком продюсери радили Lida Lee підкоригувати тіло. Один "дуже шанований нею чоловік" казав, що треба "видалити нижні ребра і зробити груди", і тоді кар'єра піде вгору. Після одного з кастингів Ліда всерйоз планувала збільшити груди – приїхала в клініку на операцію, але просто перед дверима передумала й розвернулася додому. Їй було страшно лягати під ніж.