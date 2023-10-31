Популярна співачка розійшлася з коханим після п'яти років стосунків

Українська співачка Lida Lee розійшлася зі своїм бойфрендом. Пара зустрічалася 5 років, але кілька місяців тому щось пішло не так. Артистка також назвала причину розриву.

Lida Lee вперше за довгий час поділилася подробицями особистого життя. Виявляється, артистка розірвала попередні стосунки.

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Lida Lee назвала причину розриву

Співачка 5 років зустрічалася з бойфрендом-музикантом, ім'я якого приховувала. Проте пара вирішила розійтися.

"Мені ніхто не освідчився. Я не знаю, чи на щастя, чи на жаль. Можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина", – сказала Lida Lee.

Артистка розсекретила, що вже півроку самотня. Причина розриву банальна – пар зрозуміла, що в них більше приятельські стосунки, аніж романтичні.

Розійшлися понад півроку тому. Жодних причин немає. Ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів,

– пояснила Lida Lee.

Дивіться розмову з Lida Lee про стосунки: відео

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