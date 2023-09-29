У березні цього року актор Дмитро Ступка офіційно розлучився, а вже через кілька місяців показав фото з новою обраницею. Днями в інстаграм-сторіз він показав свіжі знімки.

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Дмитро Ступка показав фото з коханою

Нові світлини зіркова пара зробила посеред Нью-Йорка. Вони не приховують почуття від публіки, тому обіймалися й демонстрували поцілунки на Таймс-сквер. Дмитро ніяк не підписав ці кадри.



Дмитро Ступка з коханою / Фото з інстаграм-сторіз



Дмитро Ступка з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Хто є обраницею Дмитра Ступки

Ще у серпні Дмитро Ступка розсекретив, з ким зустрічається. Його обраниця – українська співачка Юлія Калабішка. Вона відома публіці під псевдонімом Barabanovа. До слова, у неї теж є дитина – син Марк.

Дмитро Ступка залишається у США

Актор доволі часто піддається критиці через те, що залишається за кордоном у Сполучених Штатах. Не так давно він відсвяткував своє 37-річчя у США у ресторані. Тоді Дмитро заявив, що мріє про закінчення війни, проте підписники захейтили актора та назвали його "псевдопатріотом".

Допис Дмитра Ступки прокоментувала мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка – Алла Самойленко. Жінка написала: "Цинічно, але не здивована". Актор у відповідь хамовито порадив жінці звернутися до психіатра. Це викликало ще більше критики в його бік.