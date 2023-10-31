Прима-балерина Катерина Кухар змінила імідж – зробила чубчик та трохи коротшу довжину волосся. Вона продемонструвала свою нову зачіску в інстаграм-сторіз.

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Катерина Кухар повідомила про зміни

У підписі до кадрів танцівниця залишила неоднозначний підпис, у якому повідомила про зміни в особистому житті.

Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря,

– написала Катерина Кухар.



Катерина Кухар / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркове подружжя довгий час не публікувало спільних фото, однак вони підписані один на одного в інстаграмі. У червні Катерина Кухар вітала чоловіка та партнера з днем народження.

Втім, прихильники вже засипають хореографиню запитаннями про можливе розлучення.

"Я далеко не перша людина, яка ставить це запитання. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися чи що сталося?";

"Щось я переживаю. А де Стоянов?";

"А де чоловік?";

"Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все?".

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