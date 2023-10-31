Прима-балерина Катерина Кухар змінила імідж – зробила чубчик та трохи коротшу довжину волосся. Вона продемонструвала свою нову зачіску в інстаграм-сторіз.
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Катерина Кухар повідомила про зміни
У підписі до кадрів танцівниця залишила неоднозначний підпис, у якому повідомила про зміни в особистому житті.
Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря,
– написала Катерина Кухар.
Катерина Кухар / Фото з інстаграм-сторіз
Зіркове подружжя довгий час не публікувало спільних фото, однак вони підписані один на одного в інстаграмі. У червні Катерина Кухар вітала чоловіка та партнера з днем народження.
Втім, прихильники вже засипають хореографиню запитаннями про можливе розлучення.
- "Я далеко не перша людина, яка ставить це запитання. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися чи що сталося?";
- "Щось я переживаю. А де Стоянов?";
- "А де чоловік?";
- "Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все?".
Що відомо про шлюб пари
- Катерина Кухар та Олександр Стоянов одружилися у грудні 2018 року після 10 років у стосунках. Їхній шлюб зареєстрували у США.
- Подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Також у прими-балерини є син Тимур від першого шлюбу.