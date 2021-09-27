Lida Lee планувала збільшити груди кілька років тому

Українська співачка Lida Lee, як виявилось, кілька років тому комплексувала через свою фігуру. Через критику її шанувальників вона наважилась на складну операцію зі збільшення грудей, але в останній момент передумала лягати під ніж хірурга.

Ще до своєї популярності як незалежної артистки, Lida Lee працювала бек-вокалісткою у виконавця Монатіка. Можливо, саме тоді вона почала частіше чути на свою адресу неприємні зауваження щодо розміру грудей.

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Я дуже часто чула: "В тебе замалі груди". І я почала в це вірити. Була вже дата операції, я приїхала, мала лягти під ніж, але в останній момент я просто побігла з лікарні, тому що мені стало страшно. Я не шкодую про це, ані секунди. Це моє тіло, і яким би воно не було – для мене воно найкраще,

– констатувала зірка.



Lida Lee у звукозаписувальній студії / Фото з інстаграму співачки

Хто ще збільшував груди з українських зірок