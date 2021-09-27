Еще до своей популярности как независимой артистки, Lida Lee работала бэк-вокалисткой у исполнителя Монатика. Возможно, именно тогда она стала чаще слышать в свой адрес неприятные замечания по размеру груди.
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Я очень часто слышала: "У тебя маловата грудь". И я начала в это верить. Была уже дата операции, я приехала, должна была лечь под нож, но в последний момент я просто убежала из больницы, потому что мне стало страшно. Я не жалею об этом, ни секунды. Это мое тело, и каким бы оно ни было – для меня оно лучшее,
– констатировала звезда.
Lida Lee в звукозаписывающей студии / Фото с инстаграма певицы
Кто еще увеличивал грудь из украинских звезд
- Отметим, что многие украинские певицы все же сделали себе подобные операции. В частности, известно о Славе Каминской, которой делал "процедуру" ее муж Эдгар.
- Свою грудь в 2021 году также увеличила участница "Холостяка-11" Надин Медведчук и блогерша-миллионница София Стужук.
- Об увеличении груди также мечтает юная певица Анна Тринчер, а вот молодая жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова наоборот планирует ее уменьшить.