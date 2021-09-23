Катерина Реп'яхова приєдналася до відомих жінок, які звертаються до пластичних хірургів. Однак, коли більшість хоче збільшити груди, то дружина Павліка навпаки хоче зробити їх меншими.
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Катерина Реп'яхова про пластику грудей
В інстаграм-сторіз Катерина розповіла, що після закінчення грудного вигодовування планує звернутися до пластичного хірурга. Наразі їй не подобається, як виглядають груди, бо одна менша, а друга – більша.
"У мене груди різного розміру. Оскільки одна більша, то хочу зменшити її до розміру іншої. Але не знаю, наскільки це безпечно. Дізнаватимуся всі деталі після грудного вигодовування", – написала Катерина в інстаграм-дописі.
Катерина Реп'яхова про пластику грудей / Скриншот інстаграм-сторіз Реп'яхової