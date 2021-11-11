Летиція вийшла у світ у строкатій сукні: фото образу
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція чи не найчастіше з усіх королівських персон з'являється на публіці, і кожна її поява зчиняє резонанс у медіа. Для виходів у світ вона підбирає вбрання переважно стриманих кольорів, однак не цього разу. Дружина Філіп VI з'явилась у нестандартній строкатій сукні.
У середу, 10 листопада, Летиція відвідала захід у Мадриді, присвячений проблемі цифрового розвитку. Вона виступила перед фінансистами, а світову публіку вразила бездоганним аутфітом.
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Дружина Філіпа VI не є прихильницею люксових брендів та одягу от кутюр. Вона часто підтримує демократичні іспанські марки, тим самим підвищуючи продажі їхніх колекцій. Схоже, строката сукня від Michonet теж розлетиться з полиць.
Образ королеви Летиції
Летиція вийшла на публіку в трикотажній сукні довжини максі, яка вигідно підкреслювала її стрункий стан. На різнобарвному платті переважає бузковий колір, а його доповнює тепла палітра. Вона зробила акцент на тендітній талії, довершивши образ тонким ремінцем.
Під бюджетну сукню Її Величність підібрала лаковані туфлі-човники малинового відтінку. Це взуття від її улюбленого бренду Carolina Herrera. Єдині аксесуари, які Летиція обрала для виходу, – золоті сережки-кільця та масивна каблучка.
Летиція у строкатій сукні / Фото Getty Images
Додамо, Летиція не вперше експериментує з кольорами й обирає яскраві речі:
- кілька тижнів тому вона вийшла у світ у бузковому костюмі, який доповнила топом і туфлями в тон;
- на офіційній зустрічі в Мадриді вона з'являлась у чорній блузі та спідниці-олівець небесно-блакитного кольору;
- до Музею королеви Софії Летиція завітала в смарагдовій сукні з візерунком від бренду Sandro.