Летиція вийшла у світ у червоному костюмі: стильний образ королеви

Іспанська королева Летиція відновила роботу після того, як її чоловік захворів на коронавірус. Вона з'явилась на публіці у стильному аутфіті.

15 лютого королева Іспанії відвідала зустріч з представниками головних іберо-американських телеканалів, повідомляє 24 канал. Вона вийшла у світ в ефектному образі.

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Образ Летиції

Іспанська королева постала перед журналістами та публікою у червоній кофтинці Hugo Boss та штанах-кюлотах такого самого відтінку. Тонку талію вона підкреслила широким шкіряним поясом.

Її Величність поєднала вбрання з бордовими лакованими туфлями-човниками на високих підборах. Серед аксесуарів образ доповнювали лиш срібні сережки у формі зірки.

Королева Летиція розпустила волосся та вклала його рівними пасмами. На обличчі вона зробила легкий макіяж.



Королева Летиція на зустрічі / Фото Getty Images

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