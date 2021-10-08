Летиція прибула до Швейцарії на виставку: фото нового образу королеви

Іспанська королева Летиція прибула на нову зустріч. Вона прилетіла до Швейцарії на виставку. Її Величність вийшла у світ у темно-зеленому вбранні.

Королева Іспанії Летиція днями з робочим візитом прибула до Швейцарії. Вона відвідала відкриття нової виставки Гойї в Fondation Beyeler в Базелі.

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Образ Летиції

Іспанська королева з'явилась на черговому світському виході у темно-зеленому вбранні: вовняному светрі та спідницею довжини міді з оригінальним принтом.

Летиція поєднала вбрання з блискучо-коричневими туфлями-човниками на високих підборах, а також клатчем. Вона випрямила та розпустила волосся, а на обличчі зробила макіяж. Королева Іспанії завжди дотримується запобіжних заходів, а тому вийшла у світ із захисною маскою.



Летиція / Фото Getty Images

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