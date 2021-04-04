Летиція Каста вчетверте стала мамою: стать та ім'я дитини

Джерело:Pure People
42-річна французька супермодель Летиція Каста народила четверту дитину. На світ з'явився малюк від французького актора та режисера Луї Гарреля.
Знаменита французька модель Летиція Каста народила вчетверте 17 березня. Зірка стала мамою хлопчика. Про це повідомили інсайдери французьких видань.
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У подружжя супермоделі та французького актора й режисера Луї Гарреля народилась перша спільна дитина.
Малюк з'явився на світ 17 березня. Його ім'я – Азель. Це ім'я було обрано не просто так – воно походить від єврейського слова, яке означає "благородний",
– пише видання.
Зазначимо, зірка виховує ще трьох дітей: 19-річну Сатін від французького фотографа Стефано Седнуї, 14-річного Орландо та 11-річну Афіну від італійського актора Стефано Аккорсі, роман з яким тривав 10 років.
Летиція Каста та Луї Гаррель познайомилися та розпочали стосунки 2015 року. 2017 року зірки таємно зіграли весілля на острові Корсіка. До слова, в актора є 13-річна донька Селін, яку він удочерив у попередніх стосунках.
Летиція Каста на обкладинці видання / Фото Voici