42-летняя французская супермодель Летиция Каста родила четвертого ребенка. На свет появился малыш от французского актера и режиссера Луи Гарреля.

Знаменитая французская модель Летиция Каста родила в четвертый раз 17 марта. Звезда стала мамой мальчика. Об этом сообщили инсайдеры французских изданий.

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Летиция Каста родила сына

У супругов супермодели и французского актера и режиссера Луи Гарреля родился первый общий ребенок.

Малыш появился на свет 17 марта. Его имя – Азела. Это имя было выбрано не просто так – оно происходит от еврейского слова, которое означает "благородный",

– пишет издание.

Отметим, звезда воспитывает еще троих детей: 19-летнюю Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летнего Орландо и 11-летнюю Афину от итальянского актера Стефано Аккорси, роман с которым длился 10 лет.

Летиция Каста и Луи Гаррель познакомились и начали отношения в 2015 году. В 2017 году звезды тайно сыграли свадьбу на острове Корсика. К слову, у актера есть 13-летняя дочь Селин, которую он удочерил в предыдущих отношениях.

Что известно о беременности Летиции Каста

О том, что супермодель ожидает 4 ребенка стало известно в начале февраля.

Звезду сфотографировали папарацци вблизи парижской консерватории. Она прибыла туда, чтобы посетить выступление старшей дочери.

Летиция Каста даже не пыталась скрыть заметно округлившийся живот. Поэтому прессой разлетелась новость о ее беременности.

Как рождение ребенка, так и беременность модель не комментирует самостоятельно.



Летиция Каста на обложке издания​ / Фото Voici