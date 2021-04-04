42-річна французька супермодель Летиція Каста народила четверту дитину. На світ з'явився малюк від французького актора та режисера Луї Гарреля.

Знаменита французька модель Летиція Каста народила вчетверте 17 березня. Зірка стала мамою хлопчика. Про це повідомили інсайдери французьких видань.

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Летиція Каста народила сина

У подружжя супермоделі та французького актора й режисера Луї Гарреля народилась перша спільна дитина.

Малюк з'явився на світ 17 березня. Його ім'я – Азель. Це ім'я було обрано не просто так – воно походить від єврейського слова, яке означає "благородний",

– пише видання.

Зазначимо, зірка виховує ще трьох дітей: 19-річну Сатін від французького фотографа Стефано Седнуї, 14-річного Орландо та 11-річну Афіну від італійського актора Стефано Аккорсі, роман з яким тривав 10 років.

Летиція Каста та Луї Гаррель познайомилися та розпочали стосунки 2015 року. 2017 року зірки таємно зіграли весілля на острові Корсіка. До слова, в актора є 13-річна донька Селін, яку він удочерив у попередніх стосунках.

Що відомо про вагітність Летиції Касти

Про те, що супермодель очікує 4 дитину стало відомо на початку лютого.

Зірку сфотографували папараці поблизу паризької консерваторії. Вона прибула туди, щоб відвідати виступ старшої доньки.

Летиція Каста навіть не намагалась приховати помітно округлий живіт. Тому пресою розлетілась новина про її вагітність.

Як народження дитини, так і вагітність модель не коментує самостійно.



Летиція Каста на обкладинці видання / Фото Voici