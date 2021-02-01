42-річна французька супермодель Летиція Каста чекає на появу четвертої дитини. Вагітну зірку папараці підловили на вулицях Парижа. Багатодітній матусі не вдалось приховати округлий живіт за повсякденним одягом.

Джерело: Voici

Для моделі майбутня дитина стане четвертою. Малюка вона народить від 37-річного французького актора та режисера Луї Гарреля. Це буде перший спільний нащадок подружжя.

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Летиція Каста вагітна вчетверте

Знаменитість сфотографували поблизу паризької консерваторії, куди вона приїхала на виступ 19-річної доньки Сатін. Для повсякденного виходу Летиція Каста обрала чорні вкорочені штани, кеди, рожеву кофту на ґудзиках, білу куртку та рожевий шарф, а обличчя приховала за захисною маскою. Модель не стала наносити макіяж, а волосся зібрала в пучок.

Схоже, приховати помітно округлий живіт зірка навіть не намагалась. Так, її фото опинилось на обкладинці нового випуску видання Voici.



Летиція Каста вагітна вчетверте / Фото Voici

Для Летиції Касти майбутня дитина стане четвертою. Вона вже виховує трьох нащадків – 19-річну Сатін від французького фотографа Стефано Седнуї, 14-річного Орландо та 11-річну Афіна від італійського актора Стефано Аккорсі, роман з яким тривав 10 років.

Летиція Каста та на п'ять років молодший Луї Гаррель познайомились 2015 року. Вони таємно одружились 2017 року на острові Корсіка. Для подружжя майбутня дитина стане першою. В актора є 13-річна донька Селін, яку він удочерив з Валерією Бруні-Тедескі.