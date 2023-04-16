Денисенко разом з чоловіком Андрієм Федінчиком сходила до церкви, щоб посвятити паску. Раніше вона показала довгоочікувану зустріч з чоловіком-військовим, якого не бачила кілька місяців.

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Цього дня українці святкують релігійне свято Великдень. Зранку люди ходили до церкви, щоб освятити святковий кошик. Наталка Денисенко опублікувала фото, на яких показала, як ходила святити паску з рідними зранку.

Зірка була разом з батьками, сином та чоловіком-військовим.



наталка Денисенко освятила паску / Фото з її інстаграму

Крім того, Денисенко у соцмережах привітала українців з святом Великодня. "Христос Воскрес! Хай Бог береже Україну , ЗСУ і наші серця…", – написала акторка.

Вона додала, що цього року було дуже багато важких емоцій і почуттів. "Але нехай Бог дасть нам перемогу і ми станемо добрішими. Бережіть себе та близьких", – відповіла Денисенко.

Додамо, що актор Андрій Федінчик захищає Україні на фронті. Раніше Денисенко повідомила, що чоловік написав заповіт на її ім’я.