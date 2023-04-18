Напомним, что в своем Instagram Никитюк обнародовала серию фото из церкви. Она даже рассказала, как над ней пошутил священник, который освящал паску.

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Что не понравилось хейтерам

На одном из фото Никитюк показалась вместе с маленькими девочками, которые по ее примеру одели платки. Некоторые поклонники придрались к тому, что дети в платочках.

"Почитала комментарии под последним постом, где я сходила в церковь с детьми, мамой, кумой. Мы посвятили паску, и кто-то придрался к тому, что мои дети в платках", – сказала Леся.



Леся Никитюк с родственниками / Фото с ее инстаграммы

Как Никитюк ответила хейтерам

Однако ведущую это разозлило, она быстро поставила хейтеров на место.

Какая разница, что завязали себе на голову мои дети? Они увидели, что я в платке, и себе захотели,

– отрезала Никитюк.

Она призвала людей быть светлее. По ее словам, сейчас всем тяжело, однако своих сограждан точно трогать не стоит.

"Хочется грязи какой-то, где-то подлить масла в огонь. Не нужно к своим. Нужно держаться и быть людьми, поскольку мы как раз люди, изверги вы знаете где", – добавила Леся.

Некоторые фанаты Леси Никитюк поддержали звезду в комментариях:

"Для тех, кто задает ну очень дикие вопросы... А чем еще женщины покрывают голову, когда идут в храм? Это прекрасный элемент одежды украинской женщины! Слава Богу, что современные девушки и женщины не забывают об этом".

"К чему мир катится, уже и платок одеть нельзя. Как минимум, это красиво! А максимум – давайте все традиции, законы отменим, только бы поссориться друг с другом".

"Какие же вы красавицы, милые девочки Украины!"

К слову, актриса Наталья Денисенко также показала, как святила пасху вместе с мужем-военным, которого отпустили на несколько дней с передовой. Звезда опубликовала милые фото и трогательно поздравила украинцев с Пасхой.