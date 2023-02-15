Лесю Нікітюк оштрафувала поліція: що вона порушила та скільки заплатила

Українська телеведуча Леся Нікітюк у День закоханих втрапила у неприємну ситуацію. На дорозі її зупинила поліція та виписала їй штраф за порушення.

Інцидентом Леся Нікітюк поділилася у своїх Instagram-stories. Виявилося, що зірка перевищила швидкість на дорозі.

До теми Леся Нікітюк заспівала в дуеті з Павліком: без Арестовича не обійшлося – смішне відео

Проте ведуча не розгубилася та навіть привітала правоохоронців з Днем святого Валентина. "Шановна поліція, я люблю вас! Оплачую штраф негайно", – сказала Нікітюк.



Леся Нікітюк отримала штраф на дорозі / Скріншот

Телеведуча не почала сперечатися з працівниками поліції, розуміючи, що вона винна, та одразу заплатила штраф у розмірі 340 гривень. "340 гривень! За що? За те, що я кохаю?", – пожартувала ведуча.

Крім того, Леся Нікітюк ще й зробила подарунок поліцейським у святковий день. Вона пригостила їх печивом у вигляді сердечка у знак подяки за службу.



Леся Нікітюк подарувала поліцейським печиво у формі серця / Скріншот

До слова, з Instagram-stories стає зрозуміло, що Леся Нікінтюк святкувала День закоханих разом з подругою. Проте шанувальники досі розпитують її про особисте життя. Так, раніше мережа обговорювала романи Лесі Нікітюк з Сергієм Притулою, Славою Дьоміним, блогерами Богданом Буше та Олегом Машуковським. Крім того, в неї з'явився таємний шанувальник, який постійно надсилає їй квіти.

Сама ж Леся Нікітюк не розповідає про особисте життя, а лише жартує про те, чому ніхто не бере її заміж у 35 років та інтригує заявами про "Холостячку". До речі, незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу Григорій Решетник вважає, що Нікітюк ідеально підходить на роль головної героїні.