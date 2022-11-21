В інстаграм-сторіс Леся Нікітюк показала, як читає з мамою коментарі про себе на фейсбуці та сміється з того, що "п'ятигривнева преса публікує фотографії, яким по п'ять років, а люди ср*ть, як можуть". Разом з тим зірка відповіла на питання, яке найбільше хвилює публіку. Щоправда, у звичній для себе манері – з гумором.

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Чому Лесю Нікітюк не беруть заміж

В основному всі пишуть "чому її не беруть заміж". Люди, розкриваю секрет. Мене в п'ятому класі баба обмела віником. Я серйозно кажу! Це головна причина,

– пожартувала Леся Нікітюк.

Усе тому, що за народними прикметами не можна обмітати віником самотніх жінок і чоловіків. Кажуть, що так з них змітається доля та зустріч з коханою людиною. Схоже, Нікітюк у це не вірить, але не могла не "підколоти" підписників.

Леся Нікітюк пояснила, чому не виходить заміж / Фото з інстаграму ведучої

Цікаво, що напередодні ведуча заінтригувала зізнанням про "Холостячку". Вона відповіла на чутки, що не стала головною героїнею реаліті, бо просила величезний гонорар. "Боже, бідні продюсери. Як мені шкода. Як же так, яка я скотина, назвала такий гонорар – 200 гривень в день. Це сумашедші гроші. Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро", – пообіцяла Нікітюк.