Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала прихильникам свій look of the day. Вона постала у довгій сорочці та елегантному бежевому жакеті.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк майже щодня ділиться з фоловерами новими фото, де показує свій стиль. Цього разу зірка знову поділилась черговою серією кадрів та продемонструвала трендовий look. До теми За кермом автомобіля: Ірина Федишин показала фото нового повсякденного образу Сміливий образ Лесі Нікітюк Телеведуча позувала перед об'єктивом в одному із закладів Києва. Для нової стильної зйомки вона обрала доволі сміливий образ. Зокрема, Леся Нікітюк приміряла довгу білу сорочку та світло-коричневу мініспідницю, що дозволила похизуватися стрункими ніжками. Зверху вона накинула бежевий жакет. Тонкий ремінець зірка перекинула через плече, додавши look оригінальності. Вбрання Леся поєднала із довгими чоботами в тон. Аутфіт вдало доповнили аксесуари: довгий тонкий ланцюжок на шиї та лаконічний браслет на руці. Нікітюк зробила звичну зачіску, яка чудово їй пасує – розпустила та вирівняла біляве волосся. Також знаменитість зробила розкішний макіяж, що став родзинкою образу. Вона підкреслила очі чорними стрілками та блискучими тінями, а губи нафарбувала нюдовою матовою помадою.

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк Телезірку в коментарях засипали компліментами. Фани зазначили, що Лесі Нікітюк дуже пасує такий образ та вбрання: Яка модна;

Жакети тобі дуже личать;

Красуня;

Прекрасна, як і завжди;

Приголомшлива;

Клас, оце так look;

Нереальна.