Леся Нікітюк зізналась, чому не хоче бути "Холостячкою"

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк вже вкотре коментує можливу участь у шоу "Холостячка". Цього разу вона наголосила, що "розуміє реальність".
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк приховує особисте життя від публіки й дуже рідко розповідає про романтичні стосунки. Та шанувальники засипають зірку повідомленнями з пропозицією взяти участь у шоу "Холостячка".
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Леся Нікітюк про "Холостячку"
Знаменитість навідріз відмовляється брати участь у подібних реаліті-проєктах. За її словами, участь блогерки в шоу нагадуватиме мультфільм "Білосніжка і семеро гномів".
Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але я ж розумію реальність, що це було б як "Білосніжка і семеро гномів 2",
– поділилась Леся Нікітюк.
Катя Осадча наполягла, що участь у "Холостячці" може виявитися вдалим рішенням. Вона привела у приклад Ксенію Мішину, яка знайшла своє кохання та зараз зустрічається з Олександром Еллертом.
Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є,
– відповіла Леся Нікітюк.
Також зірка відповіла на питання, чи батьки часто запитують про заміжжя телеведучої. Леся зазначила, що вони вже змирилися з тим, що це буде нескоро. "Усі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, чоловіку", – пожартувала Нікітюк.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Що Леся Нікітюк говорила про "Холостячку" раніше
Зазначимо, зірка не вперше висловлюється про участь у романтичному реаліті-шоу.
- Минулого року вона лише пожартувала про участь у "Холостячці", наголосивши, що в неї "немає серця". Хоч тоді чимало прихильників хотіли бачити її в ролі головної героїні;
- Згодом Леся Нікітюк відповіла, що не братиме участі у проєкті, знову порівнявши шоу з "Білосніжкою та сімома гномами".
- Коли ж "Холостячкою" оголосили Злату Огнєвіч, телеведуча зізналась, що це все тому, що вона піде на "Холостяка". Та ймовірно, зірка знову пожартувала.