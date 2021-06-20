Леся Нікітюк зізналась, чому не хоче бути "Холостячкою"

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк вже вкотре коментує можливу участь у шоу "Холостячка". Цього разу вона наголосила, що "розуміє реальність".

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк приховує особисте життя від публіки й дуже рідко розповідає про романтичні стосунки. Та шанувальники засипають зірку повідомленнями з пропозицією взяти участь у шоу "Холостячка".

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Леся Нікітюк про "Холостячку"

Знаменитість навідріз відмовляється брати участь у подібних реаліті-проєктах. За її словами, участь блогерки в шоу нагадуватиме мультфільм "Білосніжка і семеро гномів".

Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але я ж розумію реальність, що це було б як "Білосніжка і семеро гномів 2",

– поділилась Леся Нікітюк.

Катя Осадча наполягла, що участь у "Холостячці" може виявитися вдалим рішенням. Вона привела у приклад Ксенію Мішину, яка знайшла своє кохання та зараз зустрічається з Олександром Еллертом.

Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є,

– відповіла Леся Нікітюк.

Також зірка відповіла на питання, чи батьки часто запитують про заміжжя телеведучої. Леся зазначила, що вони вже змирилися з тим, що це буде нескоро. "Усі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, чоловіку", – пожартувала Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Що Леся Нікітюк говорила про "Холостячку" раніше

Зазначимо, зірка не вперше висловлюється про участь у романтичному реаліті-шоу.