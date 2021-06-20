Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк скрывает личную жизнь от публики и очень редко рассказывает о романтических отношениях. И поклонники засыпают звезду сообщениями с предложением принять участие в шоу "Холостячка".
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Леся Никитюк о "Холостячке"
Знаменитость наотрез отказывается участвовать в подобных реалити-проектах. По ее словам, участие блогерши в шоу будет напоминать мультфильм "Белоснежка и семеро гномов".
Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но я же понимаю реальность, что это было бы как "Белоснежка и семеро гномов 2",
– поделилась Леся Никитюк.
Катя Осадчая настояла, что участие в "холостячке" может оказаться удачным решением. Она привела в пример Ксению Мишину, которая нашла свою любовь и сейчас встречается с Александром Эллертом.
Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть,
– ответила Леся Никитюк.
Также звезда ответила на вопрос, часто ли родители спрашивают о замужестве телеведущей. Леся отметила, что они уже смирились с тем, что это будет нескоро. "Все уже готовы, только, пожалуйста, будьте готовы и вы, муж", – пошутила Никитюк.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Что Леся Никитюк говорила о "Холостячке" раньше
Отметим, звезда не впервые высказывается об участии в романтическом реалити-шоу.
- В прошлом году она лишь пошутила об участии в "Холостячке", отметив, что у нее "нет сердца". Хоть тогда немало поклонников хотели видеть ее в роли главной героини;
- Впоследствии Леся Никитюк ответила, что не будет участвовать в проекте, снова сравнив шоу с "Белоснежкой и семью гномами".
- Когда же "Холостячкой" объявили Злату Огневич, телеведущая призналась, что это все потому, что она пойдет на "Холостяка". Но вероятно, звезда снова пошутила.