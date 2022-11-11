Леся Нікітюк заінтригувала зізнанням про "Холостячку": невже її затягли в проєкт

Після "Холостячки" з Ксенією Мішиною глядачі штурмували соцмережі й просили взяти головною героїнею Лесю Нікітюк. Телеведуча постійно віджартовувалася, і другий сезон проєкту зняли зі Златою Огнєвіч. Однак вона несподівано заявила, що "Холостячка" з нею буде.

Днями Леся Нікітюк влаштувала інтерактив з підписниками в телеграмі й відповіла на кілька їхніх запитань. Одне з них звучало так: "Хочу побачити вас у ролі "Холостячки", але десь я читала, що продюсери сказали, начебто ви назвали величезний гонорар за участь, і вони мусили піти геть". У відповідь на ці чутки зірка заявила, що стане героїнею "Холостячки".

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Леся Нікітюк заінтригувала заявою про "Холостячку"

Боже, бідні продюсери. Як мені шкода. Як же так, яка я скотина, назвала такий гонорар – 200 гривень в день. Це сумашедші гроші. Проєкт "Холостячка", я натякну, якщо ви дослухаєте це довге повідомлення. Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро,

– заявила Леся Нікітюк у голосовому повідомленні.

У коментарях хтось повірив, що 3 сезон "Холостячки" вийде з Лесею Нікітюк, а хто припустив, що вона може посунути Григорія Решетника:

"Чекаю тебе в ролі "Холостячки". Покажи їм, хто в домі хазяїн";

"Вмикаємо режим очікування";

"Чекаю з нетерпінням";

"Я вже йду на кастинг";

"Думаю, що вона буде в головній ролі як телеведуча, а не як холостячка".

Цікаво, що ведучий та блогер Олексій Дурнєв відмовився від "Холостяка" якраз через малий гонорар. Йому запропонували вчетверо меншу суму, ніж він хотів. "Моя комерційна директорка порахувала, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі у "Холостяку", і ми вирішили відмовитися від пропозиції", – чесно заявив Дурнєв.

Що Леся Нікітюк раніше казала про "Холостячку"