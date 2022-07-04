Леся Нікітюк закрила прихисток для переселенців: у чому причина

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк у перші дні війни відкрила центр для переселенців. Він був розташований у школі на Хмельниччині. Зірка зізналася, що закриває центр, оскільки суттєво зменшився потік людей, яким потрібна допомога.

Леся Нікітюк родом з Хмельницької області, там мешкають її рідні. Коли почалась війна, блогерка переїхала з Києва до батьків. Там вони всі разом допомагали українцям, які вимушено виїжджали з територій, де були бойові дії.

Вас може зацікавити Відмовилася від сімейного життя, – Леся Нікітюк про те, як війна вплинула на неї

Леся Нікітюк закрила прихисток для переселенців

Війна триває понад 4 місяці. За цей час мільйони людей виїхали з територій, де тривали або тривають бойові дії, продовжують будувати життя далеко від дому. Комусь вже немає куди повертатися, бо росіяни розбомбили тисячі будинків. Тому люди оселяються в тих містах, куди приїхали через війну.

Леся Нікітюк була однією з тих, хто допомагав переселенцям з тимчасовим житлом, забезпечував всім необхідним. Однак зараз, на щастя, такої допомоги потребують все менше людей.

Наш прихисток закривається! Основна причина – суттєво зменшився потік людей. А ті, хто жив у нас, вже знайшли собі нові домівки. За чотири місяці ми надали тимчасовий прихисток і забезпечили всім необхідним майже 3 тисячі дорослих людей, 320 дітей і 84 тварини,

– розповіла Леся.

Однак телеведуча продовжує працювати на інформаційному фронті та підтримувати українців.

Як зірки допомагають ЗСУ та суспільству