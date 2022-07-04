Леся Никитюк родом из Хмельницкой области, там живут ее родные. Когда началась война, блоггерша переехала из Киева к родителям. Там они все вместе помогали украинцам, вынужденно выезжавшим с территорий, где были боевые действия.
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Леся Никитюк закрыла убежище для переселенцев
Война длится более 4 месяцев. За это время миллионы людей уехали с территорий, где продолжались или продолжаются боевые действия, продолжают строить жизнь вдали от дома. Кому-то уже некуда возвращаться, потому что россияне разбомбили тысячи домов. Поэтому люди поселяются в тех городах, куда приехали из-за войны.
Леся Никитюк была одной из тех, кто помогал переселенцам с временным жильем, снабжал всем необходимым. Однако сейчас, к счастью, в такой помощи нуждается все меньше людей.
Наше убежище закрывается! Основная причина – существенно уменьшился поток людей. А те, кто жил у нас, уже нашли себе новые дома. За четыре месяца мы предоставили временное убежище и обеспечили всем необходимым почти 3 тысячи взрослых людей, 320 детей и 84 животных,
– рассказала Леся.
Однако телеведущая продолжает работать на информационном фронте и поддерживать украинцев.
Как звезды помогают ВСУ и обществу
- Певица Злата Огневич посещает украинских бойцов с благотворительными концертами, на которые ездит в обстрелянном автомобиле.
- Шеф-повар Евгений Клопотенко решил заниматься фермерством, чтобы у украинцев были украинские продукты.
- Певец Александр Положинский продолжает служить в рядах ВСУ. 50-летний артист прошел новые учения, где научился владеть оружием и работать с собратьями.