Перший трек Тараса Боровока "Байрактар" став символом російсько-української війни. Однак нині в Україні успішно працює не лише турецька, а й американська зброя. Зараз час реактивних систем залпового вогню HIMARS, якими ЗСУ гатять по росіянам на окупованих територіях. Тож саме про HIMARS новий хіт Боровока. Прем'єра відбулася 18 липня.

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Вірусний трек Тараса Боровока HIMARS

У свіжому хіті підполковник ЗСУ заспівав про те, що HIMARS – наш надійний побратим, який випускає по росіянам увесь гнів українського народу й наганяє на них лютий страх. За словами Боровока, HIMARS – це "найточніший орколов".

Тарас Боровок – HIMARS: дивіться відео онлайн

Текст пісні HIMARS

HIMARS

Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!

Лала-ла-лала – HIMARS.

Із Америки приїхав наш надійний побратим.

Познайомтеся із ним – HIMARS.

В росіян зі ср*ки дим – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

За ракетою ракету на паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів – HIMARS.

Робить все без зайвих слів – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Московити зі снарядами гребуться на складах,

Коли робить свій "ба-бах" – HIMARS.

Наганяє лютий страх – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Розробляють окупанти свої плани у штабах,

Але чути знов "ба-бах" – HIMARS.

Лупить нечисть по зубах – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.



Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним,

Як вітається із ним – HIMARS.

Підіймає чорний дим – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Не любити московитів і довести нелюбов

Помагає знов і знов – HIMARS.

Найточніший орколов – HIMARS.

Лала-ла-лала – HIMARS.

Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!

Лала-ла-лала – HIMARS.

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