Леся Нікітюк випустила трек "До речі" з учасником "Голосу країни": її порівняли з Лободою
Джерело:Олександр Тесленко
З початком російського вторгнення Леся Нікітюк всерйоз взялася за музику. 23 березня в неї відбувся реліз з учасником шоу "Голос країни 9" Олександром Тесленком – "До речі". Пісня у трендах ютуба.
Новий трек Лесі Нікітюк та Олександра Тесленка вже 18 серед пісень на вкладці "Популярне". Інстаграм-аудиторія теж залайкала їх за колаборацію.
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Леся Нікітюк заспівала з учасником "Голосу країни"
До речі, кажуть, що в мене вийшла нова пісня. До речі, кажуть, що дуже хороша. Що ви думаєте?
– написала Леся Нікітюк в інстаграмі.
Леся Нікітюк, Олександр Тесленко – До речі: слухайте пісню онлайнЦікаво, що Олександр Тесленко – учасник 9 сезону шоу "Голос країни". Він штурмував проєкт і в 11 сезоні, бо мріяв потрапити в команду Тіни Кароль. На "сліпих прослуховуваннях" співак розвернув саме її крісло. Хлопець невтомно пробиває дорогу у великий шоу-біз – у січні в нього вийшов дует зі Славою Камінською "Обіцяю".
У коментарях зауважили, що на обкладинці треку "До речі" Леся Нікітюк схожа на Світлану Лободу. Це помітив не один її підписник:
- "А я здивувалась, звідки Лобода в моїй стрічці";
- "На Лободу схожа чи то з моїм зором у -2 так здалося";
- "На Лободу схожа".
Однак більшість юзерів похвалили Нікітюк та Тесленка за проникливу пісню:
- "Круто, зайшло з першої секунди. А яка чиста українська мова";
- "Надзвичайно гарна пiсня";
- "Неймовірний голос. Чудова пісня";
- "Чуттєва пісня. Гарне поєднання голосів, успіхів";
- "Гарно. Ніколи б не здогадалась, що це ви співаєте, Лесю! Бажаю вам і надалі підкорювати нові вершини";
- "До речі, пісенька ну навіть дуже вау! Таланту, творчості, натхнення, віри, сили і перемоги";
- "Іванівна дає жару".
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк переспівувала хіт Софії Ротару – "Тільки тільки", "Цей сон" Степана Гіги, а в липні в неї вийшла лірична пісня "Блакитні очі" – присвята загиблому другу-захиснику.