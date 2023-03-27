Новий трек Лесі Нікітюк та Олександра Тесленка вже 18 серед пісень на вкладці "Популярне". Інстаграм-аудиторія теж залайкала їх за колаборацію.

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Леся Нікітюк заспівала з учасником "Голосу країни"

До речі, кажуть, що в мене вийшла нова пісня. До речі, кажуть, що дуже хороша. Що ви думаєте?

– написала Леся Нікітюк в інстаграмі.

Леся Нікітюк, Олександр Тесленко – До речі: слухайте пісню онлайн

Цікаво, що Олександр Тесленко – учасник 9 сезону шоу "Голос країни". Він штурмував проєкт і в 11 сезоні, бо мріяв потрапити в команду Тіни Кароль. На "сліпих прослуховуваннях" співак розвернув саме її крісло. Хлопець невтомно пробиває дорогу у великий шоу-біз – у січні в нього вийшов дует зі Славою Камінською "Обіцяю".

У коментарях зауважили, що на обкладинці треку "До речі" Леся Нікітюк схожа на Світлану Лободу. Це помітив не один її підписник:

"А я здивувалась, звідки Лобода в моїй стрічці";

"На Лободу схожа чи то з моїм зором у -2 так здалося";

"На Лободу схожа".

Однак більшість юзерів похвалили Нікітюк та Тесленка за проникливу пісню:

"Круто, зайшло з першої секунди. А яка чиста українська мова";

"Надзвичайно гарна пiсня";

"Неймовірний голос. Чудова пісня";

"Чуттєва пісня. Гарне поєднання голосів, успіхів";

"Гарно. Ніколи б не здогадалась, що це ви співаєте, Лесю! Бажаю вам і надалі підкорювати нові вершини";

"До речі, пісенька ну навіть дуже вау! Таланту, творчості, натхнення, віри, сили і перемоги";

"Іванівна дає жару".

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк переспівувала хіт Софії Ротару – "Тільки тільки", "Цей сон" Степана Гіги, а в липні в неї вийшла лірична пісня "Блакитні очі" – присвята загиблому другу-захиснику.