Публічний конфлікт Олексія та Лесі викликав резонанс в мережі. Шоумен поділився, що після запуску проєкту "Дурнєв дивиться сторіз" блогерка підтримувала його, однак згодом розізлилася через жарти про неї.
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Дурнєв про скандал з Нікітюк
"Леся Нікітюк – справді свята людина. Думаю, що після її смерті склепіння Софіївського собору треба прикрасити її світлим образом", – сказав Олексій.
За словами чоловіка, після запуску проєкту "Дурнєв дивиться сторіз" Леся Нікітюк зателефонувала до нього, підтримала. Навіть попросила більше обговорювати її: "Я тоді зрадів. Було важливо, що колеги по цеху підтримують".
Через декілька місяців Дурнєв знову отримав дзвінок від Нікітюк, однак вже дуже негативний: "Вона сказала: "Слухай, я не дивлюся цього, але мені сказали, що це вже занадто". Мовляв, щоб я припинив піаритися на її імені й придумав щось своє".
Тоді я сказав колегам, що тепер ми не використовуватимемо її ім'я, "замилюватимемо" обличчя і змінюватимемо голос. Але продовжуємо коментувати її сторіз. Називаємо "людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос. Таким чином не піаримося на її імені, обличчі, образі,
– розповів ведучий.
Відтоді шоумен не спілкувався з Нікітюк.
Олексій Дурнєв про Лесю Нікітюк: дивіться відео онлайн