Публічний конфлікт Олексія та Лесі викликав резонанс в мережі. Шоумен поділився, що після запуску проєкту "Дурнєв дивиться сторіз" блогерка підтримувала його, однак згодом розізлилася через жарти про неї.

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Дурнєв про скандал з Нікітюк

"Леся Нікітюк – справді свята людина. Думаю, що після її смерті склепіння Софіївського собору треба прикрасити її світлим образом", – сказав Олексій.

За словами чоловіка, після запуску проєкту "Дурнєв дивиться сторіз" Леся Нікітюк зателефонувала до нього, підтримала. Навіть попросила більше обговорювати її: "Я тоді зрадів. Було важливо, що колеги по цеху підтримують".

Через декілька місяців Дурнєв знову отримав дзвінок від Нікітюк, однак вже дуже негативний: "Вона сказала: "Слухай, я не дивлюся цього, але мені сказали, що це вже занадто". Мовляв, щоб я припинив піаритися на її імені й придумав щось своє".

Тоді я сказав колегам, що тепер ми не використовуватимемо її ім'я, "замилюватимемо" обличчя і змінюватимемо голос. Але продовжуємо коментувати її сторіз. Називаємо "людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос. Таким чином не піаримося на її імені, обличчі, образі,

– розповів ведучий.

Відтоді шоумен не спілкувався з Нікітюк.

Олексій Дурнєв про Лесю Нікітюк: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в одному з відеоблогів шоумен висловився про високих жінок. Він вважає, що з ростом понад 180 сантиметрів можна "працювати тільки на залізничній дорозі". Тоді Леся Нікітюк відповіла Дурнєву. Вона записала саркастичне відео, в якому показала себе провідницею в поїзді й пригадала інших високих знаменитостей. Також наголосила, що в сучасному суспільстві недопустимо ображати людей через зовнішність. Блогерка не оминула увагою, що у відео Олексій не називає її ім'я та закриває обличчя.