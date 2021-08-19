В одному зі своїх відеоблогів шоумен Олексій Дурнєв висловився про високих жінок, зокрема тих, ріст яких перевищує 180 сантиметрів. Він вважає, що з таким ростом можна "працювати тільки на залізничній дорозі".

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Чоловік також додав, що "всі красиві дівчата – невисокі". Фрагмент відео українська телеведуча та блогерка виклала в інстаграмі.

Леся Нікітюк відповіла Дурнєву

Знаменитість не стерпіла надмірних жартів щодо свого зросту. Вона записала саркастичне відео, в якому показала себе провідницею в поїзді. У ролику Леся Нікітюк пригадала й інших високих зірок – Катерину Осадчу, Машу Єфросиніну, Олю Полякову.

"Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, поїзд номер 1340 Київ – Лисичанськ. Проходимо, постіль міняємо, чай розносимо. З дитинства вимушена працювати на залізничній дорозі, тому що зростом вище 180 і, відповідно, не гарна. Але радує той факт, що я тут не сама. Зі мною мої подруги, мої колеги, від слова "колія", я передаю їм привіт. Маша Єфросиніна – 12 вагон, Катерина Осадча – 16 вагон, Оля Полякова сьогодні не на зміні, привіт", – висловилась у відео Нікітюк.

Під відео телеведуча додала, що в сучасному суспільстві недопустимо ображати людей через зовнішність. Вона зазначила, що Олексій Дурнєв у своїх відео не називає її імені та закриває обличчя.

Я думала, що ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, є людина, яка у своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя. Але зараз він перейшов усі межі. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: "Ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!"

– написала блогерка.

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Зауважимо, що раніше поведінку Олексія Дурнєва засудила Маша Єфросиніна. Зірка запропонувала чоловікові взяти участь у її програмі "Екзамен", а блогер погодився. Але згодом неочікувано заявив в інстаграм-сторіз, що не піде на інтерв'ю, бо Маша "не може зрозуміти – вона суперзірка з минулого чи інтерв'юєр".

Єфросиніна відповіла, що цікавилась Олексієм як особистістю, але не хоче чекати його у себе в програмі, якщо він дозволяє собі так висловлюватися про жінок. "Це якось низько, Льоша. Прикро, не по-чоловічому, не по-пацанськи", – наголосила ведуча.

Додамо, Олексій Дурнєв закінчив університет радіоелектроніки, але вирішив не працювати за фахом і пішов у журналістику. Став відомий як автор програми "Дурнєв + 1". Шоу було популярним, але перестало виходити через 3 роки. Після цього Олексій довго не з'являвся на екранах, але з 2018 року займається проєктами у блозі на ютубі: "Дурнєв дивиться сторіз" і "Дурнєв псує все".

Реакція мережі

Підписники Лесі Нікітюк здебільшого підтримують телеведучу та засуджують шоумена. У коментарях її підтримали зірки – Олександра Заріцька й Маша Єфросиніна.