Публичный конфликт Алексея и Леси вызвал резонанс в сети. Шоумен поделился, что после запуска проекта "Дурнев смотрит сторис" блогерша поддерживала его, однако впоследствии разозлилась из-за шуток о ней.

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Дурнев о скандале с Никитюк

"Леся Никитюк – действительно святой человек. Думаю, что после ее смерти своды Софийского собора надо украсить ее светлым образом", – сказал Алексей.

По словам мужчины, после запуска проекта "Дурнев смотрит сторис" Леся Никитюк позвонила ему, поддержала. Даже попросила больше обсуждать ее: "Я тогда обрадовался. Было важно, что коллеги по цеху поддерживают".

Через несколько месяцев Дурнев снова получил звонок от Никитюк, однако уже очень негативный: "Она сказала: "Слушай, я не смотрю, но мне сказали, что это уже слишком". Мол, чтобы я прекратил пиариться на ее имени и придумал что-то свое".

Тогда я сказал коллегам, что теперь мы не будем использовать ее имя, "будем замыливать" лицо и менять голос. Но продолжаем комментировать ее сторис. Называем "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух". Таким образом не пиаримся на ее имени, лице, образе,

– рассказал ведущий.

С тех пор шоумен не общался с Никитюк.

Алексей Дурнев о Лесе Никитюк: смотрите видео онлайн

Напомним, в одном из видеоблогов шоумен высказался о высоких женщинах. Он считает, что с ростом более 180 сантиметров можно "работать только на железнодорожной дороге". Тогда Леся Никитюк ответила Дурневу. Она записала саркастическое видео, в котором показала себя проводницей в поезде и вспомнила других высоких знаменитостей. Также подчеркнула, что в современном обществе недопустимо оскорблять людей из-за внешности. Блогер не обошла вниманием, что в видео Алексей не называет ее имя и закрывает лицо.