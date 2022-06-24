Леся Нікітюк розповіла про хлопця-моряка з "Ле Маршрутки", який загинув у Маріуполі

У Лесі Нікітюк було своє тревел-шоу "Ле Маршрутка", в якому вона подорожувала Україною. Одну з програм зняли в Маріуполі. Там зірка познайомилася з Рінатом – майбутнім моряком. На жаль, хлопець загинув під час окупації.

Три роки тому, 2019-го, Леся Нікітюк з командою "Ле Маршрутки" приїжджала в Маріуполь. Тоді місто було зеленим, квітучим, доглянутим. В одному з епізодів вона познайомилася з курсантами Маріупольського міського ліцею. Один з них – Рінат. Зовсім випадково ведуча дізналася, що 8 березня він загинув від осколкового поранення в голову.

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Леся Нікітюк розповіла історію Ріната з Маріуполя

Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей. Серед них і Рінат. Ми познайомились на зйомках проєкту "Ле Маршрутка", коли знімали в Маріуполі,

– розчулила Леся Нікітюк.

Вона пригадала, що три роки тому, у паузах між зйомками, Рінат сказав: "Я хотів би працювати на телебаченні", але йому не судилося стати ані телевізійником, ані моряком.

"Йому дуже тоді сподобалося. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії, і вони могли б здійснитися. Могли б. Ми не забудемо. Ми не пробачимо", – додала Нікітюк.

Реакція мережі на загибель Ріната з Маріуполя

у березні Леся Нікітюк згадувала, яким Маріуполь був три роки тому під час зйомок "Ле Маршрутки", і яким є зараз. Це шокуюче відеопорівняння вона показувала для того, щоб відкрили гуманітарні коридори й врятували мирних жителів.

Допис Лесі Нікітюк прокоментував її співведучий з "Орла і решки" Андрій Бєдняков, мама якого теж померла в Маріуполі. "Майже кожен день дізнаюсь про своїх знайомих", – щемливо написав шоумен.

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"Господи, серце розривається. Ніколи не пробачимо".