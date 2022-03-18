Жінка показала, яким зеленим, красивим та розкішним містом був Маріуполь. Просторі вулиці, доглянуті житлові квартали, неймовірні та щирі українські люди, допоки не прийшов "русский мир", щоб всіх "врятувати".

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Нікітюк у відео показала, що всього за кілька тижнів може зробити рука росіянина на чужій землі. Поміж її відео з програми "Ле Маршрутка" вона продемонструвала авторські відео людей з різних джерел, де показані руйнування міста. Окрім відеоряду, вона також додала внизу англійські субтитри, аби іноземці теж зрозуміли, про що йдеться у ролику.

"Маріуполь️. Відкрийте гуманітарні коридори, врятуйте мирних жителів ! Закрийте вже те небо!!! Ми не пробачимо за Маріуполь, Харків, Київ, Суми, Чернігів, Донецьк, Луганськ, Охтирку, Димер, Волноваху, Гостомель, Бучу, Ірпінь, Коростень, Мелітополь та за інші українські міста і села, за їхніх мирних жителів, за дітей, постраждалих від російських фашистів!" – емоційно написала телеведуча та позначила провідні ЗМІ у світі – BBC, CNN, Washington Post та інші. Також жінка попросила максимального поширення ролику у соціальних мережах.

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