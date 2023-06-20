Леся Нікітюк розлучила кадрами, як навідалася до 10-річної онкохворої дівчинки: миле відео
Джерело:Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк показала щемливу зустріч з маленькою дівчинкою Олександрою, яка страждає на рак. Зірка навідалася до неї в лікарню та зворушила її історією.
Нікітюк познайомилася з дівчинкою в одній зі столичних лікарень, де зараз 10-річна Саша зараз проходить лікування. Таким вчинок ведучої розчулив підписників.
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На відео помітно, що дівчинка була щаслива побачити свого кумира та поспілкуватися з Лесею Нікітюк.
Телеведуча наголосила, що війна внесла корективи в життя людей, дітей, а особливо тих, хто має рак.
Боляче сприймати, як дитина з надією дивиться тобі у вічі і вірить, що все буде добре. Перший біль, ковтає сльози, але разом з тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром. Саша, витримала все, не впала духом і Бог дав надію на те, що вона буде здорова, красива, з гарним майбутнім – без війни,
– поділилася Леся.
Під час зустрічі Саша розповіла зірці про свої мрії, обійняла її, а також показала, як просила батьків купити їй собаку.
Леся Нікітюк не залишила дівчинку без подарунків – вона принесла їй купу повітряних кульок з іграшкою, а також подарувала своє намисто і автограф.
Мама Олександри прокоментувала візит Лесі Нікітюк. У коментарях до відео пані Оксана подякувала ведучій.
Дорога Лесю, щиро, від материнського серця, дякую за позитивні емоції, своєчасні і такі необхідні для моєї доньки. Яка б сильна вона не була, але Ваша підтримка та увага збільшує її сили! Дякую за підтримку! Завжди буду пам'ятати і дякувати Вам,
– написала вона.
Телеведуча відповіла на це, що жінка і її донька буде сильні. "Тепер вона мій кумир", – додала зірка.
Леся Нікітюк відвідала 10-річну Сашу / Фото з інстарам-сторіс мами дівчинки
У коментарях зіркові колеги та шанувальники були приємно здивовані вчинком Нікітюк. Вони написали їй слова вдячності та підтримки:
- "Дякую вам Леся, ви молодець, а дівчинці швидкого одужання".
- "Ви молодець Леся, ви подарували цій дитині гарні емоції!!! Вона щаслива".
- "Розплакалася... діти – це таке кришталеве, берегти і любити. Аби лиш здорові були".
- "Пишаємося вами".
- "Лесю, ви для мене людина з великим серцем. Дівчинці швидшого одужання і пожиттєвої ремісії".
- "Леся продовжуйте так само. Для деяких людей це мрія чи надія і, звичайно ж, радість".
- "Ви мої герої, маленькі і великі".
До слова, днями Леся Нікітюк запостила у сторіс фото з татом, на якому обіймає його ззаду, а він тримає її за руку. На цьому рідкісному кадрі Нікітюк усміхнена й без макіяжу. Вона публічно привітала свого тата з Днем батька.