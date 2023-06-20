Никитюк познакомилась с девочкой в одной из столичных больниц, где сейчас 10-летняя Саша сейчас проходит лечение. Такой поступок ведущей умилил подписчиков.

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На видео заметно, что девочка была счастлива увидеть своего кумира и пообщаться с Лесей Никитюк.

Телеведущая подчеркнула, что война внесла коррективы в жизнь людей, детей, особенно тех, кто имеет рак.

Больно воспринимать, как ребенок в надежде смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо. Первая боль, проглатывает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встрече со своим кумиром. Саша, выдержала все, не упала духом и Бог дал надежду на то, что она будет здорова, красива, с хорошим будущим – без войны,

– поделилась Леся.

Во время встречи Саша рассказала звезде о своих мечтах, обняла ее, а также показала, как просила родителей купить собаку.

Леся Никитюк не оставила девочку без подарков – она принесла ей кучу воздушных шаров с игрушкой, а также подарила свое ожерелье и автограф.

Мама Александры прокомментировала визит Леси Никитюк. В комментариях к видео Оксана поблагодарила ведущую.

Дорога Лесю, искренне, от материнского сердца, спасибо за положительные эмоции, своевременные и столь необходимые для моей дочери. Как бы сильна она ни была, но Ваша поддержка и внимание увеличивает ее силы! Спасибо за поддержку! Всегда буду помнить и благодарить Вас,

– написала она.

Телеведущая ответила, что женщина и ее дочь будут сильны. "Теперь она мой кумир", – добавила звезда.



Леся Никитюк посетила 10-летнюю Сашу / Фото с инстарам-сторис мамы девочки

В комментариях звездные коллеги и поклонники были приятно удивлены поступком Никитюк. Они написали ей слова благодарности и поддержки:

"Спасибо вам Леся, вы молодец, а девочке быстрого выздоровления".

"Вы молодец Леся, вы подарили этому ребенку хорошие эмоции!!! Она счастлива".

"Расплакалась... дети – это такое хрустальное, беречь и любить. Лишь бы здоровые были".

"Гордимся вами".

"Лесь, вы для меня человек с большим сердцем. Девочки более быстрого выздоровления и пожизненной ремиссии".

"Леся продолжайте так же. Для некоторых людей это мечта или надежда и, конечно, радость".

"Вы мои герои, маленькие и великие".

К слову, на днях Леся Никитюк запостила в стор фото с папой, на котором обнимает его сзади, а он держит ее за руку. На этом редком кадре Никитюк улыбается и без макияжа. Она публично поздравила своего отца с Днем отца.