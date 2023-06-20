Нікітюк познайомилася з дівчинкою в одній зі столичних лікарень, де зараз 10-річна Саша зараз проходить лікування. Таким вчинок ведучої розчулив підписників.

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На відео помітно, що дівчинка була щаслива побачити свого кумира та поспілкуватися з Лесею Нікітюк.

Телеведуча наголосила, що війна внесла корективи в життя людей, дітей, а особливо тих, хто має рак.

Боляче сприймати, як дитина з надією дивиться тобі у вічі і вірить, що все буде добре. Перший біль, ковтає сльози, але разом з тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром. Саша, витримала все, не впала духом і Бог дав надію на те, що вона буде здорова, красива, з гарним майбутнім – без війни,

– поділилася Леся.

Під час зустрічі Саша розповіла зірці про свої мрії, обійняла її, а також показала, як просила батьків купити їй собаку.

Леся Нікітюк не залишила дівчинку без подарунків – вона принесла їй купу повітряних кульок з іграшкою, а також подарувала своє намисто і автограф.

Мама Олександри прокоментувала візит Лесі Нікітюк. У коментарях до відео пані Оксана подякувала ведучій.

Дорога Лесю, щиро, від материнського серця, дякую за позитивні емоції, своєчасні і такі необхідні для моєї доньки. Яка б сильна вона не була, але Ваша підтримка та увага збільшує її сили! Дякую за підтримку! Завжди буду пам'ятати і дякувати Вам,

– написала вона.

Телеведуча відповіла на це, що жінка і її донька буде сильні. "Тепер вона мій кумир", – додала зірка.



Леся Нікітюк відвідала 10-річну Сашу / Фото з інстарам-сторіс мами дівчинки

У коментарях зіркові колеги та шанувальники були приємно здивовані вчинком Нікітюк. Вони написали їй слова вдячності та підтримки:

"Дякую вам Леся, ви молодець, а дівчинці швидкого одужання".

"Ви молодець Леся, ви подарували цій дитині гарні емоції!!! Вона щаслива".

"Розплакалася... діти – це таке кришталеве, берегти і любити. Аби лиш здорові були".

"Пишаємося вами".

"Лесю, ви для мене людина з великим серцем. Дівчинці швидшого одужання і пожиттєвої ремісії".

"Леся продовжуйте так само. Для деяких людей це мрія чи надія і, звичайно ж, радість".

"Ви мої герої, маленькі і великі".

До слова, днями Леся Нікітюк запостила у сторіс фото з татом, на якому обіймає його ззаду, а він тримає її за руку. На цьому рідкісному кадрі Нікітюк усміхнена й без макіяжу. Вона публічно привітала свого тата з Днем батька.