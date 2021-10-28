Леся Нікітюк показала, як виглядала 16 років тому: архівне фото ведучої
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не соромиться показувати багатомільйонній аудиторії прихильників архівні фото. Зірка оприлюднила знімок, на якому зображена у 18-річному віці.
Архівні фотографії лідерів думок, артистів та інших зірок завжди цікаві публіці, адже хочеться побачити, як кумири виглядали до того, як стали відомими.
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Фото 18-річної Лесі Нікітюк
В особистому блозі в інстаграмі телеведуча поширила фото, яке зробила у 2005 році. На той час майбутній зірці було 18 років. Вона позувала в селі, сидячи на дереві. Увагу привернув образ блогерки. Леся одягнула чорні штани, фіолетовий спортивний светр з чорним принтом і взула чорні кеди з білими горошками.
Волосся Нікітюк зібрала ззаду, а на обличчі в неї не було косметики. Майбутня знаменитість уважно слухала маму під час телефонної розмови.
"Розмова з мамою. 2005 рік", – написала блогерка під фото.
Леся Нікітюк 16 років тому / Фото з інстаграму ведучої
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