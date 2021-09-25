У новому сезоні "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук замінила Тіну Кароль. Вона стала ведучою голдруму і тепер щонеділі тішить телеглядачів у прямих ефірах. Тому до Іванни прикута особлива увага публіки.

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Архівні фото Іванни Онуфрійчук

В інстаграм-сторіз знаменитість вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Один з підписників попросив її показати фото з дитинства.

І дівчина з радістю опублікувала зворушливі кадри. На фотографіях Іванна показала, як виглядала у шкільні роки:

позувала на тлі величезної новорічної ялинки;

отримувала грамоту від директора школи;

сиділа за партою.



Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої



Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої



Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої



Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої Іванна Онуфрійчук в дитинстві / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Іванна любить спілкуватися з шанувальниками, тому завжди радо відповідає на їхні запитання. Також у своєму інстаграмі Онуфрійчук часто публікує знімки, на яких позує з найріднішими.

Зазначимо, як інші українські зірки виглядали у шкільному віці, можна переглянути за посиланням.