Леся Нікітюк розсмішила заспокійливою мантрою, яку написав автор "Кварталу 95"

Останні дев'ять місяців Леся Нікітюк намагається поліпшити ментальне здоров'я українців. Після бойових пісень вона випустила заспокійливу мантру, з якою їй допоміг композитор Руслан Квінта та автор студії "Квартал 95" Михайло Мартинюк.

Леся Нікітюк зізналася, що Квінта написав музику "по всім канонам мантри", а Мартинюк вигадав текст з "перчинкою", однак ідея її. На обкладинці вона в образі богині з шістьма руками, в яких соняшник, булава, "коктейль Молотова", герб України та дуля для окупантів.

Читайте також Леся Нікітюк дотепно відповіла, чому ніхто не бере її заміж

Леся Нікітюк здивувала заспокійливою мантрою з фірмовим гумором

Мантра заспокійлива. Слухайте по 2-3 рази на ніч,

– прокоментувала зірка у своєму інстаграмі.

У коментарях вона обмінялася компліментами з композитором Русланом Квінтою, який допоміг їй з музикою: "Ти фантастичний, дякую", – написала Леся Нікітюк, а той відповів: "Ти теж".

У мантрі телеведуча покайфувала від того, як спокійно ЗСУ ввійшли у Херсон, розслабилася від прогнозів Буданова і від згадки, що "90 тисяч орків свої очі вже не відкриють". Леся Нікітюк пожартувала, що в темряві їй не страшно, бо ДТЕК ввімкне світло в її районі, а в безпеці вона почувається завдяки ЗСУ та ППО. Зірка також нагадала, як важливо донатити та передавати артилеристам розташування росіян.

Леся Нікітюк – Мантра заспокійлива: слухайте онлайн

Текст "Мантри заспокійливої" від Лесі Нікітюк

"Я заплющую очі. Входжу в стан рівноваги. Входжу спокійно. Так само спокійно, як ЗСУ ввійшли у Херсон. Кайф. Я у нірвані. І це я тільки пригадала, як у Херсоні зустрічали наших військових. Хочете відчути ще більше задоволення? Покладіть руку на серце і повільно в такт повторюйте за мною: Бу – да – нов. Я розслабляюся. Згадую, що 90 тисяч орків свої очі вже не відкриють. Розслабляюся ще більше. Я поринаю в темряву, але мені не страшно, бо знаю, що через декілька годин ДТЕК знову включить світло в моєму районі.

Відчуваю себе безпечно, тому що діє правило двох стін: перша стіна – це ЗСУ, друга стіна – це наше ППО. А тепер покладіть руки на груди. Мужчина, не мені на груди. А, вам так спокійніше? Тоді кладіть. Відчуваєте? Правда приємно? Це бронік п'ятого покоління. Тому, шановні, відкриваємо свою чакру, дістаємо звідти 500 гривень і донатимо на броніки для наших військових. Я розправляю руки, злітаю високо і лечу над Україною, але літаю не просто так – фіксую розташування орків і передаю інформацію нашим артилеристам.

Я уявляю, що стою на березі моря. На березі жовто-блакитного Чорного моря. В Криму. Українськім Криму. Підходжу до місцевого й питаю: "Діду, а як пройти до Кримського мосту?" Він дивиться на мене і каже: "А як ти пройдеш, якщо він під водою?" Посміхнувся, сів на HIMARS та й поїхав. Раптом, я чую звуки повітряної тривоги і відразу входжу в транс. Тому починаю п*зд*ти кацапів ще й на тому світі. А тепер я візуалізую, щоб зникла вся агресія, злість, ворожість, біда та лихо. Одним словом, я візуалізую, щоб просто зникла вся русня. Наша медитація підходить до кінця, як і вся "друга армія світу". Відкриваємо очі повільно і набираємо повні легені повітря. Відчуваєте, яке свіже, розкуте повітря? Відчуваєте цей запах свободи? Тому дихаємо вільно. І дякуємо за це Збройним Силам України".