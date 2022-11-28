Леся Никитюк призналась, что Квинта написал музыку "по всем канонам мантры", а Мартынюк придумал текст с "перчинкой", однако идея ее. На обложке она в образе богини с шестью руками, в которых подсолнечник, булава, "коктейль Молотова", герб Украины и кукиш для оккупантов.

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Леся Никитюк удивила успокаивающей мантрой с фирменным юмором

Мантра успокаивающая. Слушайте по 2-3 раза в ночь,

– прокомментировала звезда в своем инстаграме.

В комментариях она обменялась комплиментами с композитором Русланом Квинтой, который помог ей с музыкой: "Ты фантастический, спасибо", – написала Леся Никитюк, а тот ответил: "Ты тоже".

В мантре телеведущая покайфовала от того, как спокойно ВСУ вошли в Херсон, расслабилась от прогнозов Буданова и упоминания, что "90 тысяч орков свои глаза уже не откроют". Леся Никитюк пошутила, что в темноте ей не страшно, потому что ДТЭК включит свет в ее районе, а в безопасности она чувствует себя благодаря ВСУ и ПВО. Звезда также напомнила, как важно донатить и передавать артиллеристам расположение россиян.

Леся Никитюк – Мантра успокаивающая: слушайте онлайн

Текст "Мантры успокаивающей" от Леси Никитюк

"Я закрываю глаза. Вхожу в состояние равновесия. Вхожу спокойно. Так же спокойно, как ВСУ вошли в Херсон. Кайф. Я в нирване. И это я только вспомнила, как в Херсоне встречали наших военных. Хотите почувствовать еще большее удовольствие? Положите руку на сердце и медленно в такт повторяйте за мной: Бу – да – нов. Я расслабляюсь. Вспоминаю, что 90 тысяч орков свои глаза уже не откроют. Расслабляюсь еще больше. Я окунаюсь в темноту, но мне не страшно, потому что знаю, что через несколько часов ДТЭК снова включит свет в моем районе.

Чувствую себя безопасно, потому что действует правило двух стен: первая стена – это ВСУ, вторая стена – это наше ПВО. А теперь положите руки на грудь. Мужчина, не мне на грудь. А, вам так спокойнее? Тогда кладите. Чувствуете? Правда приятно? Это броник пятого поколения. Потому, уважаемые, открываем свою чакру, достаем оттуда 500 гривен и донатим на броники для наших военных. Я расправляю руки, взлетаю высоко и лечу над Украиной, но летаю не просто так – фиксирую расположение орков и передаю информацию нашим артиллеристам.

Я представляю себе, что стою на берегу моря. На берегу желто-голубого Черного моря. В Крыму. Украинском Крыму. Подхожу к местному и спрашиваю: "Дед, а как пройти к Крымскому мосту?" Он смотрит на меня и говорит: "А как ты пройдешь, если он под водой?" Улыбнулся, сел на HIMARS и уехал. Вдруг я слышу звуки воздушной тревоги и сразу вхожу в транс. Поэтому начинаю п*зд*ть кацапов еще и на том свете. А теперь я визуализирую, чтобы исчезла вся агрессия, злоба, враждебность, беда. Одним словом, я визуализирую, чтобы просто исчезла вся русня. Наша медитация подходит к концу, как и вся "вторая армия мира". Открываем глаза медленно и набираем полные легкие воздуха. Чувствуете, какой свежий, раскованный воздух? Чувствуете этот запах свободы? Поэтому дышим свободно. И благодарим за это Вооруженные Силы Украины".