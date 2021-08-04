Після Туреччини та Чорногорії: Леся Нікітюк відпочиває на Дністрі з батьками – фото

Телеведуча Леся Нікітюк відправилась у нову подорож. Цього разу не з друзями, а з батьками. Для сімейного відпочинку зірка обрала курорт в Україні. Вони зупинились у туристичному комплексі на Дністрі.

Мальовничу локацію в Чернівецькій області Леся Нікітюк порівняла з райським островом Міконос, що в Греції. Вона зауважила, що за красою український курорт не поступається закордонному, до того ж він у сто разів бюджетніший.

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З мамою Катериною Петрівною і батьком Іваном Івановичем ведуча винайняла двоповерховий будинок з виглядом на Дністер.

Після вечері в ресторані тато Лесі Нікітюк ловив рибу, а вони з мамою влаштували фотосесію з песиком Рафіком, який став зіркою інстаграму.

Уже вранці ведуча з батьками спробували екстремальну літню розвагу – водний скутер, на якому кружляла по Дністру.

Зауважимо, цього літа Леся Нікітюк тричі літала за кордон. У Туреччині ведуча була два рази, а минулого тижня відвідала Чорногорію.

Леся Нікітюк з Рафіком на Дністрі / Фото з інстаграму песика

Леся Нікітюк на водному скутері на Дністрі / Фото з інстаграму зірки