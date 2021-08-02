На вихідних народна улюблениця відпочивала на Дніпрі й наважилась спробувати сапборд. Ця активність стала однією з найпопулярніших столичних розваг, адже підкорила Катю Осадчу, Юрія Горбунова, Настю Каменських, подружжя Бабкіних, Дашу Астаф'єву, колишню дружину Остапчука Олену Войченко та інших.
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33-річна Леся Нікітюк зафіксувала своє перше катання на сапборді. З веслом у руках вона вправно маневрувала Дніпром.
Для популярної літньої розваги ведуча підібрала один з найкрасивіших купальників зі свого гардеробу. На ній суцільне вбрання рожево-м'ятного кольору з оголеною спиною, високими розрізами й вирізами на талії. Під нього Нікітюк підібрала стильний козирок від сонця.
Леся Нікітюк в купальнику / Фото з інстаграму ведучої
Леся Нікітюк на сапборді / Фото з інстаграму ведучої
Не дивно, що фоловерів Лесі Нікітюк вразив не так її активний відпочинок, як ідеальна підтягнута фігура, над якою вона працює в спортзалі. Користувачі інстаграму засипали зірку компліментами.
- "Фігурка ідеальна, ніжки – бомба";
- "Я теж хочу таку фігуру";
- "Тренуванні дають про себе знати. Розумниця, час даремно не гаєш";
- "Фігурка вогонь".