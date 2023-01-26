Ірина Федишин тривалий час була на благодійних гастролях за кордоном, де збирала кошти на потреби ЗСУ. Перед зимовими святами повернулася додому, щоб потішити шанувальників щорічною святковою програмою "Україна колядує".

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Ірина Федишин виступила в образі нареченої

Днями артистка виступила з благодійним концертом у Трускавці. На сцену зірка вийшла у білій пишній сукні зі спокусливим декольте та відкритими плечима від української дизайнерки Oksana Mukha. У такому надзвичайно ніжному образі Ірина була схожа на наречену.

Look Федишин, як завжди, доповнили розкішна зачіска, макіяж з акцентом на очах та червоний манікюр. Серед аксесуарів обрала елегантні сережки.



Ірина Федишин у весільній сукні / Фото з інстаграму співачки

Не лише вітчизняні, а й світові знаменитості все частіше надають перевагу українським брендам. 21 січня вперше за 4 роки вийшла на сцену американська співачка Бейонсе. Артистка виступила на презентації готельного комплексу Atlantis The Royal в Дубаї. Для одного з образів артистка обрала вбрання від українського бренду FROLOV: кутюрну рожеву мінісукню Firework з фірмовим дизайном у вигляді кристалів, оперні напівпрозорі рукавички, сексуальні легінси.