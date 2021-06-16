Літо у ритмі джазу: афіша фестивалю Leopolis Jazz Fest

Міжнародний фестиваль Leopolis Jazz Fest робить останні штрихи перед своїм грандіозним відкриттям, яке відбудеться 24 червня. Прихильники джазу із нетерпінням чекають цієї яскравої події, яку проведуть після двох років перерви. Афішу Leopolis Jazz Fest шукайте у нашому матеріалі.

Одна із найяскравіших музичних подій літа – Leopolis Jazz Fest незабаром згуртує біля своєї сцени меломанів й пошановувачів джазу з усієї України. Останній раз фестиваль проводили ще у 2019 році, тож цьогоріч фанати нарешті зможуть вдосталь натішитись виступами талановитих виконавців, які приїхали з усіх куточків світу, аби зіграти джаз у Львові.

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Фестиваль Leopolis Jazz Fest проводитимуть з 24 червня до 28 червня. Організатори не стали змінювати формат заходу, однак внесли деякі корективи, щоб убезпечити своїх гостей від зараження коронавірусом.

Згідно з правилами, всі відвідувачі повинні будуть здати тест на COVID-19. Лише разом із ним та квитком можна буде пройти на локації концерту. До слова, платний вхід діятиме лише на головній сцені ім. Едді Рознера, а на усі інші місця фестивалю відвідувачі зможуть завітати безкоштовно.

Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest

Головна сцена ім. Едді Рознера

24 червня, четвер

Itamar Borochov – 19:00.

Harold López-Nussa – 21:00.

25 червня, п'ятниця

Kathrine Windfeld – 19:00.

SEAL – 21:00.

26 червня, субота

Jan Lundgren "Jazz Meets Folk" – 19:00.

Chris Botti – 21:00.

27 червня, неділя

Avishai Cohen Trio "Arvoles" – 19:00.

Kamasi Washington – 21:00.

28 червня, понеділок

Pianoбой – 19:00.

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – 21:00.

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Програма Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена на площі Ринок

24 червня, четвер

Marta Wajdzik Quartet – 15:00.

Arthur Possing Quartet – 17:00.

25 червня, п'ятниця

Cenk Erdoğan Trio – 15:00.

Marc Perrenoud Trio – 17:00.

26 червня, субота

Carlos Cortés Bustamante – 15:00.

Motel Kaiju – 17:00.

27 червня, неділя

Fusion Trio – 15:00.

OZMA – 17:00.

28 червня, понеділок

INSO-Львів – 15:00.

MusicMusicMusic – 17:00.



Leopolis Jazz Fest 2021 розклад та учасники / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена у дворі Палацу Потоцьких

25 червня, п'ятниця

Misha Mendelenko Organ Quartet – 12:00.

Sketchbook Quartet – 14:00.

26 червня, субота

KK4TET – 12:00.

Peaceful Music Trio – 14:00.

27 червня, неділя

RvB – 12:00.

Veronika ChiChi Quartet – 14:00.

28 червня, понеділок