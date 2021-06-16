Одно из самых ярких музыкальных событий лета – Leopolis Jazz Fest вскоре сплотит возле своей сцены меломанов и почитателей джаза со всей Украины. Последний раз фестиваль проводили еще в 2019 году, поэтому в этом году фанаты наконец смогут вдоволь нарадоваться выступлениями талантливых исполнителей, которые приехали со всех уголков мира, чтобы сыграть джаз во Львове.

К слову Leopolis Jazz Fest приглашает в пикниковые зоны: новые правила для гостей

Фестиваль Leopolis Jazz Fest будут проводить с 24 июня по 28 июня. Организаторы не стали менять формат мероприятия, однако внесли некоторые коррективы, чтобы обезопасить своих гостей от заражения коронавирусом.

Согласно правилам, все посетители должны будут сдать тест на COVID-19. Только вместе с ним и билетом можно будет пройти на локации концерта. К слову, платный вход будет действовать только на главной сцене им. Эдди Рознера, а на все остальные места фестиваля посетители смогут посетить бесплатно.

Программа фестиваля Leopolis Jazz Fest

Главная сцена им. Эдди Рознера

24 июня, четверг

Itamar Borochov – 19:00.

Harold López-Nussa – 21:00.

25 июня, пятница

Kathrine Windfeld – 19:00.

SEAL – 21:00.

26 июня, суббота

Jan Lundgren "Jazz Meets Folk" – 19:00.

Chris Botti – 21:00.

27 июня, воскресенье

Avishai Cohen Trio "Arvoles" – 19:00.

Kamasi Washington – 21:00.

28 июня, понедельник

Pianoбой – 19:00.

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – 21:00.

К слову Leopolis Jazz Fest 2021 возвращается: как будут проводить фестиваль после пандемической "спячки"

Программа Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена на площади Рынок

24 июня, четверг

Marta Wajdzik Quartet – 15:00.

Arthur Possing Quartet – 17:00.

25 июня, пятница

Cenk Erdoğan Trio – 15:00.

Marc Perrenoud Trio – 17:00.

26 июня, суббота

Carlos Cortés Bustamante – 15:00.

Motel Kaiju – 17:00.

27 июня, воскресенье

Fusion Trio – 15:00.

OZMA – 17:00.

28 июня, понедельнк

INSO-Львов – 15:00.

MusicMusicMusic – 17:00.

Leopolis Jazz Fest 2021 расписание и участники / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена во дворе Дворца Потоцких

25 июня, пятница

Misha Mendelenko Organ Quartet – 12:00.

Sketchbook Quartet – 14:00.

26 июня, суббота

KK4TET – 12:00.

Peaceful Music Trio – 14:00.

27 июня, воскресенье

RvB – 12:00.

Veronika ChiChi Quartet – 14:00.

28 июня, понеднльник