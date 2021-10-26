Леонардо Ді Капріо та його кохана Каміла Морроне вирушили у романтичну поїздку на Гаваї

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та його дівчина Каміла Морроне намагаються не привертати увагу публіки. Однак папараці все ж заскочили пару на відпочинку. Знаменитості проводять час на Гаваях.

Зіркова пара актора Леонардо Ді Капріо та моделі Каміли Морроне нечасто потрапляє в об'єктиви фотографів, але й не дає приводу для чуток щодо розриву. Тим паче днями їх таки побачили разом.

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Леонардо Ді Капріо з коханою на відпочинку

Папараці заскочили пару під час їхньої романтичної відпустки на Гаваях. Там знаменитості й проводять час.

Закоханих сфотографували під час прогулянки. Вони були одягнені у повсякденні вбрання, а в руках тримали кокосовий напій.

Як і зазвичай, Леонардо та Каміла намагалися не привертати увагу публіки. Актор одягнув кепку й перебував у захисній масці, що максимально приховувало його обличчя. Модель опустила очі й дивилась у смартфон.

Що відомо про стосунки між Леонардо Ді Капріо та Камілою Морроне

Роман між зірками зав'язався 4 роки тому – у 2017. Вони ніколи офіційно не підтверджували свої стосунки, однак з'являлися разом на публіці під час прогулянок чи на побаченнях.

Пару зовсім не бентежить різниця у віці – 23 роки. Сама Каміла підкреслювала, що кожен має право зустрічатися з тим, ким хоче.

За словами інсайдерів, карантинні умови дозволили актору та моделі зблизитися. Зараз між ними серйозні стосунки. Однак до заручин чи весілля знаменитості начебто переходити не планують.