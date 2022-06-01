Легендарні Rammstein підтримали Україну: на концерті розгорнули синьо-жовтий прапор
Джерело:інстаграм Rammstein
Культовий німецький гурт Rammstein висловив підтримку Україні на одному з концертів. Артисти розгорнули український прапор на концерті в Цюриху.
Метал-гурт зібрав на концерті величезну арену. Десятки тисяч шанувальників в унісон співали улюблені треки. Коли музиканти висловивли підтримку Україні, фани вибухнули оваціями.
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Rammstein підтримали Україну на концерті
Музиканти розгорнули в залі синьо-жовтий прапор. Прихильники не змогли це оминути увагою, тому підтримали артистів оплесками та гучними вигуками. Увесь світ продовжує говорити про війну в Україні.
Rammstein розгорнули синьо-жовтий прапор: дивіться відео онлайн
Концерт Rammstein в Цюриху / Фото з інстаграму гурту
Німецький гурт вже не вперше підтримав нашу країну у цій війні. Соліст Rammstein скасував усі концерти в Росії. Згодом легендарний рок-виконавець Тілль Ліндеманн зустрів біженку з України в Берліні. Дівчина шукала житло, тому артист оплатив їй номер та дав з собою 50 євро на вечерю.