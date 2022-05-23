Це сталось 22 травня на концерті Джеймса Бланта в Італії. Він звернувся до залу та згадав про музикантів з гурту "Антитіла", а також сказав, що на концерті присутній їхній менеджер.

З останнього Британці Гаррі Стайлс та Yungblud потужно підтримали Україну на концертах у Нью-Йорку та Відні

Дуже особливий гурт, який покинув музичні інструменти, щоб захищати свою країну. Їхній менеджер тут сьогодні. Ця пісня для них. Вона називається "Найкращі" (The Greatest),

– сказав Блант зі сцени.

Реакція гурту "Антитіла"

Українці, які тримають зброю та захищали спочатку Україну на Київщині, а тепер на Харківщини, були вражені таким проявом уваги. Вони подякували Бланту за підтримку.

"Джеймс! Ти неймовірний! Дякую за цю підтримку!.. Дуже сильні слова для нас!" – написали "Антитіла" в інстаграмі.

Переклад пісні Джеймса Бланта "The Greatest":

Є багато всього, що сказати,

Є багато всього, нам є що втрачати.

Я засмучуюся, думаючи про світ, у якому ти народився.

Я і ти намагаємось

Подолати боротьбу з часом.

Але не від нас залежить як, коли чи прорвемося взагалі.

Думаю, ти повинен знати правду і бути кращим за тих,

Хто був до тебе, і дозволили гордості та грошам позбавити їх людяності.

Приспів:

Тому будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що світ завмер, чекаючи того, хто прийде і зможе змінити його.

Так, будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що нам потрібна хоч одна душа, яка врятує нас,

Ми потребуємо того, хто зможе стати великим.

Так багато слів,

Що приховують правду,

Але Земля продовжує крутитися і настав час зробити вибір.

Люди постараються

Зламати тебе,

Але якби я тримав парі, то я поставив би все на тебе.

Я знаю, що не можу дати тобі нічого, що допомогло б тобі стати кращим

Людиною, якою я не зміг стати: другом, батьком, яким я мав стати для тебе.

Приспів:

Тому будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що світ завмер, чекаючи того, хто прийде і зможе змінити його.

Так, будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що нам потрібна хоч одна душа, яка врятує нас,

Ми потребуємо того, хто зможе стати великим.

Ніхто не знає, що сказати,

Ніхто не зможе шлях вказати,

Деколи буває нелегко зрозуміти,

Ким тобі треба у майбутньому стати.

Приспів:

Тому будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що світ завмер, чекаючи того, хто прийде і зможе змінити його.

Так, будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що нам потрібна хоч одна душа, яка врятує нас,

Ми потребуємо того, хто зможе стати великим.

Приспів:

Тому будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що світ завмер, чекаючи того, хто прийде і зможе змінити його.

Так, будь молодим, хоробрим і сильним,

Тому що нам потрібна хоч одна душа, яка врятує нас,

Ми потребуємо того, хто зуміє стати великим, потребуємо любові.