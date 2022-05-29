Композиція білоруською мовою вже розлетілась по соцмережах, тому набула широкого розголосу у ЗМІ. Зйомки кліпу у народних білоруських костюмах відбулись у Польщі, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Як сказав гурт, "у найзахіднішій точці Великого князівства Литовського".
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Катерина виконувала приспів пісні, використовуючи українське патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!", а Михайло – реп-частину пісні, як це в оригіналі робить Олег Псюк. Їм також акомпанувала дівчинка, яка грала на скрипці. Відеоролик з'явився на польському телеканалі Belsat TV.
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Реакція мережі
Українці залишились щиро вражені кавером білорусів і подякували їм за їхню підтримку не лише у конкурсі Євробачення, а й у війні з Росією:
- "Ось це вони круті! Обожнюю";
- "І від оригіналу, і від цієї версії – мурашки по шкірі";
- "Молодці!";
- "Супер, так класно!!! Ви такі суперські";
- "Шикарний кавер!";
- "Дякуємо";
- "Як це гарно";
- "Щиро дякую за такий кавер";
- "Слава братській Україні! Живе наша улюблена Білорусь!"
Що відомо про Катерину Водоносову
Катерина Водоносова була автором програми "Жива культура" на телеканалі «Білорусь 3» та лідером гурту Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. У 2020 році вона вона підтримала протести, за що її звільнили з каналу. Рівно за рік їй разом із сім'єю довелося терміново виїхати з Білорусі через загрозу кримінальної справи. Вони переїхали у Київ, а звідти за допомогою Білоруської ради культури перебралися до Вільнюса. Зараз Водоносова веде сатиричне шоу "Хай ТАК TV" на "Белсаті", в якому звучать і її пісні.
"9 серпня 2020 року я і подумати не могла, що рівно через рік мені доведеться терміново, майже без речей, з двома дітьми, без роботи, знання мови та без планів на майбутнє залишати Білорусь, щоб урятувати себе від в'язниці, а дітей від дитячої травми. А ось як буває: виявляється, так просто запакувати все життя сім'ї у три валізи, обійняти маму та кота, розплакатися, потім зібратися та поїхати у невідомість”, – писала Водоносова у своєму фейсбуці.
Тиждень тому у Катерини діагностували рак. Зараз співачка розпочинає боротьбу з хворобою.
Катерина Водоносова (Кацярына Ваданосава) / Фото з інстаграму співачки